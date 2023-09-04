Турция подготовила новый пакет предложений по возобновлению зерновой сделки

Как заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара надеется на его положительное рассмотрение

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Турция подготовила новый набор инициатив с целью возобновления черноморской зерновой инициативы и надеется на его положительное рассмотрение. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам прошедших в Сочи переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Мы подготовили новый пакет предложений [по возобновлению зерновой сделки], надеемся на достижение положительного результата", - сказал он.

По словам Эрдогана, предложения по реанимации сделки подготовлены совместно с ООН. "По этому вопросу я на двусторонней встрече с моим другом [Путиным] искренне поделился нашими взглядами", - отметил турецкий лидер, выразив надежду на скорейшую реализацию инициатив. "Убежден, что благодаря новому процессу можно достичь результата. Верю, что в ближайшее время мы сможем найти решение, которое будет отвечать ожиданиям Турции", - заключил он.

Реализация сделки, которая предполагает вывоз украинского зерна из черноморских портов и нормализацию экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, была прекращена 17 июля по причине невыполнения части, касающейся России.

Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом, Путин заявил, что Москва готова вернуться в зерновую сделку в течение нескольких дней с момента выполнения данных ей обещаний.