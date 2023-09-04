Байден считает, что в США не будет забастовки работников автомобильной промышленности

Президент США рассказал, что не беспокоится относительно забастовки

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что в стране не будет организована массовая забастовка сотрудников автомобилестроительных заводов. Об этом он заявил во время поездки в Филадельфию.

"Нет, я не беспокоюсь относительно забастовки. Я не думаю, что она будет", - привел слова Байдена пресс-пул Белого дома.

Ранее представители профсоюза, объединяющего работников американских автогигантов, заявляли о возможности проведения массовой забастовки в этом году, если не удастся достичь договоренности с компаниями относительно условий найма сотрудников. Работа может быть прекращена, в частности, на предприятиях компаний General Motors, Ford Motor и Stellantis. Это грозит США серьезным экономическим ущербом.