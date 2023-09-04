Путин: договоренность РФ, Турции и Катара по зерну не будет заменой зерновой сделке

Президент РФ отметил, что в зерновой сделке участвовала также Украина, "у которой есть свои интересы"

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Возможная договоренность между Россией, Турцией и Катаром по поставке 1 млн тонн зерна беднейшим странам не будет альтернативой зерновой сделке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Что касается зерна, то мы не рассматриваем совместную работу с Турцией и, возможно, с Катаром по поставке 1 млн тонн зерна как альтернативу черноморской зерновой сделке", - сказал Путин, отметив, что в зерновой сделке участвовала также Украина, "у которой есть свои интересы".

"Так что это не замена, но это, конечно, с нашей стороны было бы огромным вкладом в решение продовольственных проблем африканских стран. Это совершенно очевидная вещь", - подчеркнул российский лидер.