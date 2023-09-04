Акции "Газпрома" на Мосбирже росли почти на 2%

Котировки компании ускорили рост на фоне заявлений президента России Владимира Путина о том, что Россия и Турция создадут рабочую группу по реализации газового хаба, согласуют правовые рамки для его функционирования

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Акции "Газпрома" на торгах Московской биржи в понедельник росли на 1,84% - до 181,5 рубля, свидетельствуют данные торгов на 16:42 мск.

Котировки компании ускорили рост на фоне заявлений президента России Владимира Путина по итогам российско-турецких переговоров о том, что Россия и Турция создадут рабочую группу по реализации газового хаба, согласуют правовые рамки для его функционирования.

По данным на 16:52 мск, акции "Газпрома" немного замедлили рост и торговались на уровне 180,76 рубля за бумагу (+1,43%).

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о ряде шагов, которые стоят на повестке дня в рамках создания газового хаба в Турции. Глава государства также отметил, что Россия поставила в Турцию с января по август 2023 года свыше 10 млрд куб. м газа. Также президент России подчеркнул, что РФ всегда была и будет надежным поставщиком газа, будет и далее обеспечивать им Турцию, готова экспортировать его в третьи страны.