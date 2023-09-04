Лавров примет участие в мероприятиях ВЭФ

Как сообщили в МИД РФ, глава ведомства направится во Владивосток после поездки в Джакарту на Восточноазиатский саммит, визита в Бангладеш и участия в саммите Группы двадцати в Нью-Дели

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в мероприятиях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Предполагается участие Сергея Викторовича в мероприятиях на полях Восточного экономического форума во Владивостоке", - сказал высокопоставленный дипломат.

Он отметил, что Лавров направится во Владивосток после поездки в Джакарту на Восточноазиатский саммит, визита в Бангладеш, где министр будет находиться 8 сентября, и участия в саммите Группы двадцати в Нью-Дели 9-10 сентября.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.