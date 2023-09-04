Минфин предложил маркировать табак учетно-контрольными спецмарками для цифровизации

Проектом федерального закона спецмарки вводятся также для обеспечения правильности определения налоговой базы табачной и никотиносодержащей продукции

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Минфин России предложил маркировать табак и никотинсодержащую продукцию учетно-контрольными специальными марками вместо бумажной маркировки для реализации цифровой маркировки этой продукции. Об этом говорится в разработанном министерством проекте федерального закона, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Внесение изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с отменой акцизных марок для маркировки табачной продукции и предусматривающих введение термина "учетно-контрольная специальная марка" для средств идентификации, наносимых на упаковку табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции, в целях сохранения полномочий по администрированию сумм акцизов в отношении ввозимых из стран - членов Евразийского экономического союза указанных подакцизных товаров таможенными органами <…>", - следует из материалах к проекту закона.

"Инициативно в связи с необходимостью отмены "бумажной маркировки" табачной продукции и осуществления "цифровой маркировки" табачной и никотинсодержащей продукции", - поясняется в материалах.

В документе уточняется, что под учетно-контрольными специальными марками понимаются исключающие возможность их подделки и повторного использования средства идентификации, наносимые на упаковку табачной продукции, упаковку жидкости для электронных систем доставки никотина, упаковку электронных систем доставки никотина, содержащих жидкость для электронных систем доставки никотина, упаковку табака (табачных изделий), предназначенных для потребления путем нагревания.

Спецмарки вводятся также для обеспечения правильности определения налоговой базы табачной и никотиносодержащей продукции. "В случае, если определенный налогоплательщиком размер налоговой базы меньше объема реализованной продукции по данным государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (далее - ГИС МТ), налоговая база определяется по данным ГИС МТ", - говорится в материалах.

Вступление закона в силу предполагается с 1 марта 2024 года, однако не ранее первого числа очередного налогового периода по акцизам.