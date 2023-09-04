Кировская область дополнительно выделит 200 млн рублей на поддержку аграриев

Деньги, в частности, можно направить на приобретение новой техники и оборудования

КИРОВ, 4 сентября. /ТАСС/. В Кировской области приняли решение дополнительно выделить 200 млн рублей на поддержку аграриев из-за роста цен на топливо и снижения закупочной цены на зерно и молоко. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На еженедельной планерке 4 сентября заместитель председателя правительства области Юрий Терешков обратил внимание на ухудшение экономического состояния предприятий агропрома из-за роста цен на дизельное топливо, снижения в 2023 году на 61% закупочной цены на зерно и на 13% - на молоко.

"Губернатор Александр Соколов принял решение незамедлительно поддержать аграриев и поручил финансовому блоку правительства выделить дополнительно 200 млн рублей", - говорится в сообщении.

Поддержка правительства поможет, в том числе, завершить уборочные работы. "Это действительно важная поддержка для сельхозтоваропроизводителей, которая поможет аграриям приобрести новую технику и оборудование. Данная мера позволит завершить уборочные работы, а также вести работы по производству сырого молока", - цитирует пресс-служба депутата Законодательного собрания Кировской области, заместителя директора общества с ограниченной ответственностью "Вятушка АГРО" Татьяну Ердякову.

Как рассказал Терешков, в сельскохозяйственных предприятиях региона проводятся четыре вида полевых работ: заготовка кормов, уборка урожая, сев озимых культур и зяблевая обработка почвы. На 31 августа в целом по области хозяйства заготовили 27,5 ц кормовых единиц на одну условную голову скота, что составляет 86% от планового уровня. Обмолочено 199 тыс. га зерновых и зернобобовых культур (64% от плановой площади), намолочено 509 тыс. тонн зерна при средней урожайности 26 ц/га. Также аграрии посеяли 52,2 тыс. га озимых зерновых культур или 69% от плана.