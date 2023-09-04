"Россети" начали строительство энерготранзита для освоения месторождения руд в Тыве

Стоимость работ составит 24,8 млрд рублей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. "Россети" приступили к строительству магистральной линии электропередачи 220 кВ Туран - Туманная протяженностью 312 км для освоения месторождения металлических руд Ак-Суг в Тыве. Об этом говорится в сообщении группы.

Новый транзит станет ключевым элементом схемы электроснабжения Ак-Сугского горно-обогатительного комбината, системообразующего предприятия Тувы. Стоимость работ составит 24,8 млрд рублей.

В компании отметили, что двухцепная ЛЭП пройдет по северным районам вдали от населенных пунктов и автодорог. В ходе работ энергетики установят более 1,3 тыс. решетчатых стальных опор усиленной конструкции. Для их транспортировки вдоль всей трассы будут созданы специальные проезды, понтонные переправы, лежневые дороги на заболоченных участках.

Кроме того, при проектировании ЛЭП учитывались особенности местного климата, включая перепады температур от минус 54 градусов зимой до плюс 41 градуса летом, а также возможная сейсмическая активность, поскольку отдельные участки линии будут располагаться в горах на высоте около 2 тыс. м над уровнем моря. Для защиты от коррозии металлоконструкции обработают методом горячего цинкования. Для предотвращения технологических нарушений из-за попаданий молний по всей протяженности ЛЭП будет смонтирован грозозащитный трос со встроенным оптическим кабелем, который также обеспечит возможность передачи данных в цифровом формате.

В электросетевом холдинге напомнили, что строительство ЛЭП 220 кВ Туран - Туманная предусмотрено Комплексным планом энергоснабжения инвестиционных и социальных объектов на территории Республики Тыва, который утвержден вице-премьером РФ Александром Новаком. В рамках реализации плана в ближайшие три года "Россети" выполнят в регионе комплекс мероприятий, направленных на электроснабжение Кызыльской агломерации и Тоджинского района, Кызыл-Таштыгского и Кара-Бельдирского комбинатов.

О месторождении

Проект "Ак-Суг" входит в пятерку крупнейших в России по запасам меди.

Новый комбинат будет производить 500 тыс. тонн медно-молибденового концентрата в год и позволит создать 2 тыс. новых рабочих мест.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.