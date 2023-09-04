В России повысили предельный возраст отсрочки от службы для IT-специалистов до 30 лет

Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов до 30 лет. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в указ президента Российской Федерации от 2 марта 2022 года № 83 "О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации" <...> изменение, заменив в пункте 2 слова "27 лет" словами "30 лет", - говорится в документе.

Изменения вступят в свою силу с 1 января 2024 года.

В начале августа глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявлял, что министерство готовит предложения по изменению указа президента РФ о мерах поддержки IT-отрасли, где будет скорректирован возраст предоставления отсрочки от призыва на срочную службу. До этого Путин подписал закон, устанавливающий призывной возраст для срочной службы от 18 до 30 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. По сравнению с действующими правилами верхняя границы призывного возраста сдвигается на три года: с 27 до 30 лет. Нижняя граница при этом остается неизменной. Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.