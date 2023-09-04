Власти Болгарии взяли под контроль нефтяной терминал Росенец "Лукойл нефтохим Бургаса"

Министр транспорта и коммуникаций Георги Гвоздейков заявил, что Болгария не намерена выплачивать компенсаций "Лукойлу" из-за прекращения концессии

СОФИЯ, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Болгарии взяли на себя оперативный контроль над нефтяным терминалом Росенец компании "Лукойл нефтохим Бургас". Об этом в интервью телеканалу bTV сообщил министр транспорта и коммуникаций Георги Гвоздейков.

"Государство взяло на себя полный контроль над терминалом Росенец, оперативный контроль с сегодняшнего дня находится под контролем государства", - сказал министр. "Государство имеет все возможности управлять терминалом и не допустит чрезвычайных ситуаций", - добавил он.

Гвоздейков заявил, что Болгария не намерена выплачивать компенсаций "Лукойлу" из-за прекращения концессии. "Соглашение о концессии прекращено из-за форс-мажорных обстоятельств, связанных с ограничениями, ранее наложенными на РФ, поэтому "Лукойл" может настаивать на своих правах где угодно, но не в Болгарии", - утверждал он, указав, что при решении этого вопроса был соблюден соответствующий регламент ЕС.

Власти Болгарии полагают, что отмена договора аренды не повлияет на стоимость топлива в стране. Кроме того, контроль над складами топлива остается в руках компании "Лукойл", которая является их собственником.

Концессионный договор с "Лукойл нефтохим Бургас" был прекращен на основании поправок в закон о контроле и ограничительных мерах в отношении России в связи с ситуацией на Украине, принятых парламентом 21 июля. Авторами инициативы о возвращении нефтяного порта под контроль государства стали представители коалиций партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" с Союзом демократических сил (ГЕРБ - СДС), "Продолжаем перемены" с "Демократической Болгарией" (ПП - ДБ), а также Движения за права и свободы.

Действия депутатов раскритиковал президент Болгарии Румен Радев, обратившийся в Конституционный суд (КС). Глава государства указал, что стремительное принятие поправок в закон, на основании которого была прекращена аренда нефтяного терминала Росенец, не только противоречит конституции и принципам правового государства, но и является примером безответственного отношения к гражданам. Радев попросил КС проверить принятые законодательные изменения на их соответствие основному закону. А нефтяная компания "Лукойл" указала, что не видит оснований для расторжения договора, напомнив, что он был заключен в 2011 году сроком на 35 лет.