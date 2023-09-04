В Петербурге УФАС оштрафовало Ozon за распространение спама

Пользователи давали согласие на рекламу автоматически, без своего ведома, регистрируясь на сайте по условиям оферты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) оштрафовало маркетплейс Ozon за распространение рекламных рассылок без согласия их получателей. Пользователи давали согласие на рекламу автоматически, без своего ведома, регистрируясь на сайте по условиям оферты, сообщили журналистам в пресс-службе УФАС.

"Санкт-Петербургское УФАС оштрафовало Ozon за распространение спама. <...> Нарушение Закона о рекламе всегда влечет наложение штрафа. Управление напоминает: нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ", - рассказали в пресс-службе.

Ранее Санкт-Петербургское УФАС признало рекламу Ozon ненадлежащей из-за того, что пользователям при регистрации на сайте маркетплейса не оставляют выбора, и они автоматически соглашаются на рекламную рассылку. Тогда УФАС выдало предписание компании и потребовало изменить порядок.

Компания Ozon изменила условия оферты и удалила пункт об автоматическом согласии на получении рекламы. Тем не менее УФАС все равно решило оштрафовать маркетплейс по указанной статье КоАП РФ. Штраф по ней для юрлиц составляет от 100 до 500 тыс. рублей.