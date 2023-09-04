В Пскове рассчитывают на субсидирование авиарейса в Минск за счет Союзного государства

Власти региона намерены получить и федеральную поддержку на проведение различных мероприятий, которые ежегодно реализуют жители Псковской и Витебской областей

ПСКОВ, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Псковской области рассчитывают получить финансирование из бюджета Союзного государства на первый в регионе международный авиарейс, который в середине июля связал Псков и столицу Белоруссии Минск. Об этом сообщил журналистам губернатор Михаил Ведерников по итогам заседания Совета Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, которое состоялось в Пскове.

"Я очень рад, что сегодня были приняты абсолютно предметные решения, в том числе по тем предложениям, которые мы с коллегой [председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром] Субботиным озвучили. Это касается и вопроса возможного субсидирования рейса Псков - Минск. На сегодняшний день пока это исключительно нагрузка на региональный бюджет. Но задача развития транспортного сообщения не только региональная, поэтому было бы справедливо, чтобы такая возможность на федеральном уровне была предусмотрена", - сказал Ведерников.

Он добавил, что власти региона намерены получить и федеральную поддержку на проведение различных мероприятий, которые ежегодно реализуют жители Псковской и Витебской областей.

"У нас огромное количество мероприятий было в прошлом году. Уверен, что в этом году их будет еще больше. Не всегда есть возможность финансировать эти мероприятия исключительно за счет региональных бюджетов. <...> Мы договорились о том, что будет создана рабочая группа. Мы с Александром Михайловичем [Субботиным] в эту рабочую группу войдем лично, постараемся оперативно с учетом ближайшего принятия бюджета подготовить конкретные предложения - что бы могло финансироваться бюджетом Союзного государства", - уточнил губернатор.

По данным пресс-службы регионального правительства, председатель Госдумы, председатель Парламентского cобрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин поддержал предложения Михаила Ведерникова, в том числе о субсидировании региональных перевозок в рамках Союзного государства.

"Все ваши предложения носят конкретный характер. Мы видим, что можем решить эти вопросы. Что касается программы приграничного сотрудничества, давайте создадим в рамках Совета Парламентского собрания рабочую группу, чтобы мы могли в кратчайшее время выйти на контуры программы. Потом постараемся найти поддержку у наших руководителей, чтобы она нашла отражение в бюджете Союзного государства и тех программах, которые сейчас реализуются. Все это должно иметь одну цель - повышение эффективности интеграционных процессов в рамках Союзного государства", - цитирует пресс-служба слова Володина.