Сбер хочет зарегистрировать товарный знак с обозначающими слово "банк" иероглифами

В банке сообщили, что подали на регистрацию товарный знак с потенциальной перспективой взаимодействия с китайской аудиторией в приграничном с КНР регионе

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сбербанк подал заявку на регистрацию товарного знака с изображением своего фирменного логотипа на русском языке и китайских иероглифов, обозначающих слово "банк", следует из данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС). В банке ТАСС подтвердили информацию.

"Мы подали на регистрацию товарный знак с потенциальной перспективой взаимодействия с китайской аудиторией в приграничном с КНР регионе. На данный момент поданное на регистрацию обозначение не используется, вывески размещаются в стандартном формате", - сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Как следует из данных ФИПС, заявка подана 30 августа. Китайские иероглифы расположены в нижнем правом углу под фирменным логотипом Сбербанка.

В конце июля первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин сообщал, что процесс открытия филиала Сбербанка в Китае идет по плану, в этой стране достаточно длинная процедура открытия.