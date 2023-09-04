Во Владимирской области сообщили о переходе на плату за отопление по факту

Губернатор Александр Авдеев добавил, что в отопительном сезоне 2023-2024 годов на такую схему перейдут 12 муниципальных образований

ТАСС, 4 сентября. Владимирская область в течение двух отопительных сезонов полностью перейдет на плату за отопление по фактическому потреблению ресурсов. В предстоящем сезоне новую схему введут в 12 муниципальных образованиях, в 2024-2025 годах - во всех остальных, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Авдеев.

"Чтобы сделать систему платежей за отопление более понятной, контролируемой для жителей, с предстоящего отопительного сезона начинаем постепенно переходить к оплате по факту: будем платить за централизованное отопление только в холодные семь месяцев, когда батареи греют", - сказал глава региона.

Авдеев добавил, что в отопительном сезоне 2023-2024 годов на такую схему перейдут 12 муниципальных образований, в том числе города Владимир, Камешково, Собинка, Юрьев-Польский, ЗАТО город Радужный, поселок Городищи, Березниковское, Красносельское, Небыловское, Брызгаловское, Вахромеевское и Григорьевское сельские поселения. В отопительный сезон 2024-2025 годов к новой схеме подключатся остальные муниципальные образования.

"Начинаем с перечисленных 12 населенных пунктов, потому что более 90% многоквартирных домов в них уже имеют общедомовые приборы учета. По счетчику плата ниже, чем по нормативу. Чтобы сделать расчеты за отопление более понятными и доступными для жителей, необходимо за год "оприборить" как можно больше многоэтажек и постараться перевести на индивидуальное отопление значительную часть двух- и трехэтажных домов", - уточнил губернатор.

По словам Авдеева, в прошлые годы за тепло большинство жителей региона платило равномерно в течение 12 месяцев. "В конце периода людям порой приходили так называемые 13-е квитанции. Проконтролировать правильность начисления плательщикам было сложно, как следствие - нарекания и споры", - подытожил он.