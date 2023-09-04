Сийярто заявил, что ЕС не может диктовать Венгрии, где ей следует закупать природный газ

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии напомнил, что правительство его страны нацелено на диверсификацию источников и маршрутов доставки газа

БУДАПЕШТ, 4 сентября. /ТАСС/. Евросоюз не может диктовать Венгрии и другим странам Центральной Европы, где они должны закупать природный газ, поскольку он отказывается финансировать расширение газовой инфраструктуры в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции после встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, состоявшейся в Будапеште в рамках стратегического диалога между двумя странами.

Глава МИД напомнил, что правительство Венгрии нацелено на диверсификацию источников и маршрутов доставки газа, однако, чтобы получать топливо из Азербайджана, Туркмении, Турции, а в перспективе и Катара, необходимо расширить газотранспортные мощности в Юго-Восточной Европе. Венгрия и ее партнеры хотели бы, чтобы ЕС оказал им содействие в финансировании этих проектов, но тот пока не торопится. "Поскольку на данный момент Евросоюз отказывается вносить свой вклад в финансирование, Брюссель потерял все юридические основания пользоваться правом голоса в отношении того, откуда страны Центральной Европы, включая Венгрию, берут свой природный газ", - сказал Сийярто.

Он отметил, что в 2023 году Венгрия получит первые 100 млн куб. м газа из Азербайджана и хотела бы в будущем увеличить ежегодный объем поставок до 1 млрд куб. м. "Удастся ли это, зависит уже не от нас и не от азербайджанцев, а от Европейского союза. Дело в том, что инфраструктура в Юго-Восточной Европе в настоящее время не обладает достаточными возможностями для удовлетворения потребностей стран региона в диверсификации", - пояснил министр, пресс-конференция которого транслировалась телеканалом М1.

Пока крупнейшим поставщиком газа в Венгрию остается Россия. Ранее в понедельник Сийярто заявил на совещании в Будапеште с венгерскими послами за рубежом, что правительство страны намерено сохранить соглашения с Россией в этой сфере и не поддастся внешнему давлению.

В сентябре 2021 года венгерская компания MVM заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. м газа в год по трубопроводам, проложенным через Сербию и Австрию в обход Украины. Поскольку после диверсии на газопроводе "Северный поток" его использование было приостановлено, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа в Венгрию по южному маршруту - по "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому пути в страну поступило 4,8 млрд куб. м газа.