"Сколково" представит на форуме "Электрические сети" комплексные решения "SK навигатор"

В частности кластер энергоэффективных технологий продемонстрирует силовой трансформатор, позволяющий существенно снизить потери электроэнергии, индикаторы короткого замыкания для поиска и определения мест повреждения и автономное устройство для решения проблем с перебоями в электросети для владельцев загородных домов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Кластер энергоэффективных технологий "Сколково" (группа ВЭБ.РФ) намерен представить более 70 продуктов и интегрированных решений своих резидентов, объединенных платформой "SK навигатор", на форуме "Электрические сети", который состоится в Москве 5-8 сентября. Как сообщили в пресс-службе "Сколково", среди разработок - цифровые распределительные устройства, энергоэффективный трансформатор с магнитной системой из аморфной стали или, например, устройство для борьбы с перебоями в электросети для владельцев загородных домов.

"Платформа "SK навигатор" - это открытая архитектура технологических решений: от подключаемого оборудования до диспетчеризации, приложений, аналитики и сервисов. Кластер энергоэффективных технологий объединил более 750 технологических компаний по направлениям: нефтегаз, энергетика, транспорт, городская среда, экология и промышленная безопасность", - отметили в пресс-службе.

По направлению "SK навигатор/подстанции" будут представлены цифровые комплектные распределительные устройства 6-10 кВ с повышенными эксплуатационными характеристиками. Они уже работают на объектах таких компаний, как Росатом, "Роснефть", СУЭК, "Алроса" и другие. Отдельная разработка - энергоэффективный силовой трансформатор с магнитной системой из аморфной стали, позволяющий существенно снизить потери электроэнергии. 18 таких трансформаторов установлены на подстанциях "Россети".

Направление "SK навигатор/распредсети" представит линейка продуктов для мониторинга и управления распределительными сетями 6-35 кВ. Эта система включает индикаторы короткого замыкания (ИКЗ) для поиска и определения мест повреждения, а также дистанционно управляемые разъединители для отключения участка сети. ИКЗ поставляются в более 30 стран мира. Еще один вид продукции - пункты коммерческого учета электроэнергии на базе цифровых измерительных трансформаторов тока и напряжения собственной разработки. Система может определять места повреждения линий и вести дистанционный мониторинг.

В направлении "SK навигатор/микрогрид" "Сколково" представит автономное устройство для решения проблем с перебоями в электросети для владельцев загородных домов и квартир, не требующее ни расходников, ни топлива, и управляемое через мобильное приложение. Будут представлены и электрозарядные станции постоянного и переменного тока для зарядки электротранспорта в городе. Число произведенных станций превышает 2 000, они применимы для более чем 500 типов электромобилей.

"Платформа "SK навигатор" позволит малым технологическим компаниям на первом этапе объединиться в производственные кооперации и начать путь развития сильного единого технологического бренда, повторяя лучшие практики развития инноваций и бизнеса ушедших с российского рынка западных корпораций. <…> Реализуя платформу "SK навигатор", мы хотим достичь мультипликативных эффектов в части роста качества выпускаемой продукции при масштабировании, выручки, инвестиционной привлекательности каждого участника, таким образом формируя хороший задел для будущего технологического холдинга - вендора", - отметил вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий фонда "Сколково" Алексей Паршиков.

О центре

"Сколково" - крупнейший инновационный центр России. Стартапы, развивающие бизнес при его поддержке, поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. Технологические компании кластера энергоэффективных технологий "Сколково", которые не один год развивают продукты на российском и международном рынках, объединяются на платформе в производственные кооперации. Они начинают работать на рынке под брендом "SK навигатор" с едиными техническими и коммерческими политиками. Таким образом, резиденты кластера получают еще больший потенциал масштабирования и коммерциализации продуктов, а рынки энергетики, недвижимости, промышленности и нефтегазовой отрасли - конкурентные решения, способные закрыть большинство отраслевых задач.