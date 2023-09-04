Аграрии Ставрополья получат дополнительную поддержку из-за роста цен на ГСМ

Депутаты региональной думы ранее направили обращение в правительство России из-за роста стоимости горюче-смазочных материалов

СТАВРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья предоставят аграриям региона дополнительную поддержку в связи с ростом стоимости горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"Рост стоимости горюче-смазочных материалов может привести к увеличению экономической нагрузки на сельхозпредприятия, сказаться на качестве подготовки будущего урожая. Это недопустимо. Минсельхозу края необходимо рассчитать рост нагрузки на сельхозтоваропроизводителей, после чего проработать дополнительные краевые меры поддержки для них", - цитирует управление губернатора Владимира Владимирова.

Ранее депутаты думы Ставрополья направили обращение в правительство РФ из-за роста стоимости горюче-смазочных материалов. В нем парламентарии отмечали, что существует риск срыва осенних полевых работ в регионе из-за нехватки топлива.

По данным краевого правительства, сев озимых во время осенних полевых работ на Ставрополье необходимо провести на площади в 2 млн га. Сейчас аграрии ведут накопление удобрений, семян и горюче-смазочных материалов.