Хуснуллин: программа по Крыму выполняется, несмотря на попытки транспортной блокады

Вице-премьер РФ отметил, что в этом году "как никогда хорошее выполнение по дорожному строительству, кассовое исполнение несколько выше, чем в прошлом году"

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Госпрограмма социально-экономического развития Крыма и Севастополя успешно выполняется, несмотря на попытки транспортной блокады полуострова и ситуацию с Крымским мостом. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам время рабочей поездки в Симферополь и совещания о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя, его слова приводятся на сайте правительства РФ.

"В ходе совещания мы обсудили два основных вопроса - выполнение программы этого года и проект бюджета на три года вперед. Рассмотрели, как Республика Крым и Севастополь будут развиваться в ближайшее время. Несмотря на все сложности и попытки транспортной блокады с Крымским мостом, у нас в целом программа выполняется по всем показателям. В этом году как никогда хорошее выполнение по дорожному строительству, кассовое исполнение несколько выше, чем в прошлом году", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, в регионе в этом году планируется завершить строительство и ремонт 170 объектов на сумму 92 млрд рублей.

"Ключевыми направлениями также являются вопросы энерго- и водоснабжения. Сегодня Крым обеспечен водой в полном объеме, рисков для жителей нет. Особое внимание продолжаем уделять ремонту муниципальных дорог - на эти цели заложено порядка 10 млрд рублей. Кроме того, обговорили ход строительства и реконструкции канализационно-очистных сооружений в прибрежной зоне республики", - написал Аксенов в своем Telegram-канале по итогам совещания.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в этом году будет введено в эксплуатацию более 200 км дорог региональной сети. "Получается, что задачи нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" мы выполняем с опережением сроков", - отметил он в своем Telegram-канале.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя была принята в 2014 году, позднее она переформатирована в госпрограмму. Ключевые из уже созданных объектов - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида".