Правительство ОАЭ учредило федеральный орган для регулирования игорного бизнеса

Его председателем стал Джим Мюррен

ДУБАЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство Объединенных Арабских Эмиратов учредило специализированный федеральный орган для правового регулирования игорного бизнеса. Об этом сообщило информационное агентство WAM.

Новое ведомство получило название Главное управление по регулированию коммерческого игорного бизнеса (General Commercial Gaming Regulatory Authority, GCGRA). Его председателем стал Джим Мюррен, а главным исполнительным директором - Кевин Маллалли.

"GCGRA будет создавать социально ответственную и хорошо регулируемую игровую среду, обеспечивая соблюдение всеми участниками строгих правил и соответствие самым высоким стандартам. Управление будет выполнять функцию регулятора, осуществлять лицензирование на национальном уровне и способствовать раскрытию экономического потенциала ответственной коммерческой деятельности в сфере азартных игр", - отмечает агентство.

В январе 2022 года компания Wynn Resort объявила о планах построить в эмирате Рас-эль-Хайма гостиницу стоимостью $3,9 млрд. Американская корпорация, специализирующаяся на строительстве и менеджменте высококлассных курортов и казино, отметила, что на территории гостиницы будут располагаться "игровые зоны". Заявление Wynn Resort было воспринято как свидетельство о готовности властей ОАЭ разрешить ведение игорного бизнеса, который запрещен в консервативных монархиях Персидского залива.

Фактическое снятие запрета на азартные игры в ОАЭ произошло на фоне обострения экономической конкуренции в Персидском заливе, особенно между Абу-Даби и Эр-Риядом. В последние годы власти ОАЭ провели целый ряд либеральных правовых реформ, пытаясь сохранить свое преимущество в качестве торгового, туристического и финансового центра в регионе.