4 сентября, 16:16,
обновлено 4 сентября, 16:51

Путин поручил рассмотреть вопрос о расширении промышленной ипотеки

Дмитрий Серебряков/ ТАСС
© Дмитрий Серебряков/ ТАСС

Согласно поручению президента, максимальный размер кредита по промышленной ипотеке может быть увеличен до 1,5 млн рублей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Максимальный размер кредита по промышленной ипотеке может быть увеличен с 500 млн до 1,5 млн рублей, следует из поручения президента РФ Владимира Путина правительству.

Читайте также
ВТБ с момента запуска промышленной ипотеки оформил кредитов на 7,4 млрд рублейКабмин расширит параметры промышленной ипотекиМишустин прокомментировал развитие промышленной ипотеки

"Рассмотреть вопросы, касающиеся расширения программы промышленной ипотеки, предусмотрев увеличение предельного срока кредита до 10 лет и максимального размера кредита до 1,5 млрд рублей", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля по итогам встречи президента РФ в августе в руководителями промышленных предприятий.

Кроме того, кабмину поручено рассмотреть увеличение сроков предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (ФРП) в рамках программы формирования компонентной и ресурсной базы.

Доклад необходимо представить до 15 ноября 2023 года.

О промышленной ипотеке

В сентябре 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил параметры программы промышленной ипотеки: она предполагает предоставление льготных кредитов сроком до семи лет по льготной ставке до 5% годовых на покупку недвижимости для промышленногопроизводства. Минпромторгом определены банки, уполномоченные на предоставление льготной промышленной ипотеки, и выделены лимиты по данной программе. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация