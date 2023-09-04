Путин поручил рассмотреть вопрос о расширении промышленной ипотеки

Согласно поручению президента, максимальный размер кредита по промышленной ипотеке может быть увеличен до 1,5 млн рублей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Максимальный размер кредита по промышленной ипотеке может быть увеличен с 500 млн до 1,5 млн рублей, следует из поручения президента РФ Владимира Путина правительству.

"Рассмотреть вопросы, касающиеся расширения программы промышленной ипотеки, предусмотрев увеличение предельного срока кредита до 10 лет и максимального размера кредита до 1,5 млрд рублей", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля по итогам встречи президента РФ в августе в руководителями промышленных предприятий.

Кроме того, кабмину поручено рассмотреть увеличение сроков предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (ФРП) в рамках программы формирования компонентной и ресурсной базы.

Доклад необходимо представить до 15 ноября 2023 года.

О промышленной ипотеке

В сентябре 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил параметры программы промышленной ипотеки: она предполагает предоставление льготных кредитов сроком до семи лет по льготной ставке до 5% годовых на покупку недвижимости для промышленногопроизводства. Минпромторгом определены банки, уполномоченные на предоставление льготной промышленной ипотеки, и выделены лимиты по данной программе.