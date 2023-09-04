Глава МЭА считает, что разногласия США и Китая сдерживают развитие чистой энергетики

Фатих Бирол призвал эти страны "объединиться для достижения прогресса в решении климатических проблем"

ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Геополитические разногласия США и Китая тормозят развитие чистой энергетики, к 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), которая пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря, их необходимо отодвинуть на второй план. Такое мнение в интервью агентству Agence France-Presse (AFP) высказал исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

"Я очень надеюсь, что во время COP28 Соединенные Штаты и Китай - два крупнейших эмитента парниковых газов - отложат в сторону свои экономические и политические разногласия", - отметил он, призвав две страны "объединиться для достижения прогресса в решении климатических проблем".

Глава МЭА считает, что эти противоречия сдерживают развитие чистой энергетики. "Когда я смотрю на будущее энергетики и климата, мне кажется, что самая лучшая и оптимистичная программа заключается в том, чтобы вопрос чистой энергетики занимал центральное место", - отметил руководитель агентства.

По словам Бирола, международные разногласия, вызванные, в частности, конфликтом на Украине, "становятся все более и более выраженными". Они, продолжил глава МЭА, "ставят под большое сомнение" будущее, поскольку "сотрудничество между основными мировыми игроками станет намного сложнее".

Кроме того, он выразил сожаление в связи с тем, что мир слишком медленно движется к достижению целей, поставленных на COP21 в Париже в 2015 году.

На COP21 было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашаются цели сокращения выбросов парниковых газов, недопущения превышения среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принятия мер для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.