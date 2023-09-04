Через него, в частности, производится вывоз сельхозпродукции

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. В Запорожской области намерены привлечь частный капитал для модернизации порта Бердянск, который недозагружен, сообщил журналистам исполняющий обязанности министра экономического развития региона Юрий Гуськов.

"Перед нами сейчас стоит вопрос модернизации и наращивания грузооборота. К данному вопросу, в том числе, частный капитал мы готовы подключать. Сейчас с федеральными органами согласуем механизмы, чтобы было понятно, кого мы туда приглашаем, потому что большая часть регулирования портовой зоны - это все-таки федеральная зона ответственности. Эту инфраструктуру реально поднимать при привлеченном финансировании при абсолютном госрегулировании этого вопроса. Потому что это системообразующая история, которая должна идти четко в тренде, заданном государством", - сказал Гуськов.

По его словам, порт Бердянск интегрирован в водные пути Российской Федерации, через него производится вывоз сельхозпродукции и других грузов. В порту работают все необходимые службы. При этом мощности порта позволяют существенно нарастить его грузооборот, в том числе за счет работ по дноуглублению, реконструкции причальных стенок, модернизации другой портовой инфраструктуры.

В июне на полях Петербургского международного экономического форума заместитель главы правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко сообщал ТАСС, что в порту Бердянска к марту 2024 года также планируется восстановить нефтеналивной терминал, серьезно поврежденный в результате попадания украинской ракеты в 2022 году. Кроме того, сообщалось, что власти региона изучают вопрос увеличения глубин порта Бердянска, чтобы он смог принимать крупнотоннажные суда. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий отмечал, что возможности морского порта сейчас задействованы не на полную мощность, он рассчитан на отгрузку не только зерновых, но и угля, металлолома и продукции железорудного комбината.