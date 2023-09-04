Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,76-1,16%

Курс доллара по итогам дня вырос на 0,78%

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций начал неделю ростом, индекс Мосбиржи переписал годовой максимум. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 1,16%, до 3 268,97 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,76%, до 1 063,41 пункта. Курс доллара по итогам дня вырос на 0,78%, закрывшись на отметке 96,87 рубля, евро - на 0,54%, до 104,68 рубля, юань - на 0,04%, до 13,3 рубля.

"На росте отечественного рынка сказались такие факторы, как слабость рубля, рост цен на нефть и спрос инвесторов, отложенный с конца прошлой недели из-за опасений реализации рыночного или геополитического негатива в выходные", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

В Сочи проходили переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. "Одной из главных тем повестки встречи двух лидеров было возобновление зерновой сделки. Возможный прогресс в этом направлении потенциально позитивен для сельхозпроизводителей, включая "Русагро", чьи акции сегодня были в авангарде роста и обновили исторические максимумы", - отметил эксперт.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки "Русагро" (+7,4%), акции "Русснефти" (+5,1%), бумаги "Русала" (+4,45%), котировки ТМК (+3,65%), расписки TCS Group (+3,37%), акции "Распадской" (+3,24%), бумаги VK (+3,21%). Акции "Газпрома" подорожали на 1,51%.

"Расписки "Русагро" во второй половине дня получили поддержку от слов Владимира Путина о том, что РФ готова рассмотреть возобновление зерновой сделки после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Между тем глава "Русснефти" Евгений Толочек ранее в сентябре сообщил, что компания продолжает вести высокоэффективное бурение, а после периода жесткой экономии в начале года прогнозы на вторую половину 2023 года оптимистичные в связи с нормализацией дисконта между марками Brent и Urals, добавила эксперт.

"Русал" в начале недели повышался без очевидных фундаментальных сигналов. "Не исключено, что рынок рассчитывает на скорое достижение ценами на алюминий локального дна", - полагает Кожухова.

Акции ТМК последний день торговались с дивидендами за I полугодие 2023 года в размере 13,45 рубля на бумагу. VK продолжает развивать бизнес и официально запустила видеоплатформу "VK Видео". "Компания также объявила об объединении ряда своих активов в бизнес-группы "Социальные платформы и медиаконтент" и "Экосистемные и комплексные сервисы", - напомнили в ИК "Велес капитал".

"Газпром" во второй половине дня поднялся до максимума с середины августа на фоне новостей о передаче дорожной карты по газовому хабу в Турции и намерении обсудить вопрос создания совместной рабочей группы, о чем в ходе встречи с Эрдоганом в Сочи сообщил Путин. Россия, по словам президента России, готова транзитом поставлять газ через Турцию в другие страны.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги НМТП (-1,43%), акции "Юнипро" (-1,13%), котировки ТГК-1 (-1,1%), расписки "Циана" (-1,04%), расписки "Эталона" (-0,38%).

Прогноз

Позитивные результаты компаний, опубликованные за последнее время, стабильно слабый рубль, ценовой оптимизм нефти и дивидендные ожидания продолжают двигать котировки акций вверх, считают в "БКС мир инвестиций". Там полагают, что отметка 3 300 пунктов по индексу Мосбиржи может быть покорена уже в ближайшие сессии. Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 5 сентября - 3 150 - 3 300 пунктов, по курсу доллара - 94,5-97,5 рубля.

По прогнозам Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи покажет колебания в коридоре 3 200 - 3 300 пунктов, пара доллар/рубль может двигаться в интервале 95-97 рублей, евро/рубль - в коридоре 103-105 рублей, пара юань/ рубль - в коридоре 12,7-13,5 рубля.

Во вторник Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в августе и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу. В этот день инвесторы обратят внимание на данные из еврозоны - индекс деловой активности PMI в секторе услуг и индекс цен производителей. В США выйдут сведения по объему промышленных заказов в июле.