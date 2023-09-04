4 сентября, 16:49

Путин поручил рассмотреть приоритет покупки сельхозтехники по региональным программам

Доклад по исполнению поручения необходимо предоставить до 15 ноября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о приобретении сельхозтоваропроизводителями в приоритетном порядке российской сельхозтехники в рамках региональных программ. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации: при участии высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос об обеспечении приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями в приоритетном порядке российской сельскохозяйственной техники в рамках региональных программ", - говорится в одном из пунктов.

Уточняется, что доклад по исполнению поручения необходимо предоставить до 15 ноября 2023 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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