Путин поручил рассмотреть приоритет покупки сельхозтехники по региональным программам

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о приобретении сельхозтоваропроизводителями в приоритетном порядке российской сельхозтехники в рамках региональных программ. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: при участии высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос об обеспечении приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями в приоритетном порядке российской сельскохозяйственной техники в рамках региональных программ", - говорится в одном из пунктов.
Уточняется, что доклад по исполнению поручения необходимо предоставить до 15 ноября 2023 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.