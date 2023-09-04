На инвестпортале Подмосковья появилась услуга по быстрому открытию своего дела

С ее помощью заявитель может подать единое заявление на несколько сопутствующих для открытия и развития собственного бизнеса услуг

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Комплексная услуга "Открой собственное дело" заработала на инвестиционном портале Московской области. С ее помощью предприниматели смогут быстро подать заявление на оформление документов по открытию магазина, кафе и других видов бизнеса, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Мы продолжаем развивать электронные сервисы для бизнеса - комплексная услуга "Открой собственное дело" стала очередным реализованным проектом. Теперь в регионе можно в один клик открыть магазин, кафе, фитнес-центр или бизнес, предоставляющий какие-либо услуги", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе пояснили, что услуга "Открой собственное дело" доступна на инвестиционном портале Московской области. Удобство комплексного подхода заключается в том, что заявитель может подать единое заявление на несколько сопутствующих для открытия и развития собственного бизнеса услуг. В частности, заявитель сразу может получить разрешение на размещение сезонных кафе, лицензию на продажу алкогольной продукции, разрешение на установку рекламных конструкций и согласование установки средств размещения информации.