Путин: российские нефтяные и газовые компании в целом чувствуют себя уверенно

По словам президента, компании успешно решают стоящие перед ними задачи, в том числе и в области внешней торговли

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Российские нефтяные и газовые компании в целом чувствуют себя уверенно, несмотря на враждебные действия некоторых стран и санкции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу реализации проекта "Мурманский СПГ".

"Несмотря на откровенно враждебные действия ряда стран, незаконные и бесконечные ограничения, санкции, российский ТЭК - наши нефтяные, газовые компании - в целом чувствуют себя уверенно, развиваются, успешно решают стоящие перед ними задачи, в том числе и в области внешней торговли", - сказал он.

"В сфере добычи и переработки нефти и газа у нас реализуется целый ряд крупных проектов, опорных для дальнейшего развития ТЭК, а также многих регионов страны", - обратил внимание глава государства.

Путин перечислил эти проекты, назвав среди них "Восток Ойл", "Ямал-СПГ", "Арктик СПГ - 2", Амурский газоперерабатывающий завод и газохимический комплекс, а также сахалинские проекты. По словам главы государства, вводятся новые месторождения, в частности, Ковыктинское месторождение, запущенное в декабре 2022 года. "Востребованы наши стратегические нефте- и газопроводы", - подчеркнул президент России.