Путин сообщил, что РФ рассматривает возможность ускорить строительство "Силы Сибири - 2"

По словам президента, также рассматривается возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о планах ускорить строительство трубопровода "Сила Сибири - 2".

"Учитывая хорошие перспективы для расширения сотрудничества с дружественными странами, рассматриваем возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода "Сила Сибири - 2", - сказал глава государства на совещании по проекту "Мурманский СПГ".

Путин также обратил внимание на то, что "прорабатывается проект газового хаба в Турции", который обсуждался на сегодняшних переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"В целом в нынешних непростых условиях Россия не только подтверждает свою энергетическую самодостаточность, независимость, защищенность от внешних шоков, но и по-прежнему занимает ключевые позиции в мировой энергетике. Работаем без всякого преувеличения, уверенно и самодостаточно", - подчеркнул российский лидер.