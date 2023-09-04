4 сентября, 17:20,
обновлено 4 сентября, 17:47

Путин сообщил, что РФ рассматривает возможность ускорить строительство "Силы Сибири - 2"

Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

По словам президента, также рассматривается возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о планах ускорить строительство трубопровода "Сила Сибири - 2".

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"Учитывая хорошие перспективы для расширения сотрудничества с дружественными странами, рассматриваем возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода "Сила Сибири - 2", - сказал глава государства на совещании по проекту "Мурманский СПГ".

Путин также обратил внимание на то, что "прорабатывается проект газового хаба в Турции", который обсуждался на сегодняшних переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"В целом в нынешних непростых условиях Россия не только подтверждает свою энергетическую самодостаточность, независимость, защищенность от внешних шоков, но и по-прежнему занимает ключевые позиции в мировой энергетике. Работаем без всякого преувеличения, уверенно и самодостаточно", - подчеркнул российский лидер. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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