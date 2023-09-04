4 сентября, 17:20,
обновлено 4 сентября, 17:34

Путин потребовал не допускать "серьезных ценовых скачков" в топливно-энергетической сфере

Президент также заявил о необходимости продолжить программу газификации страны

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал не допускать "серьезных ценовых скачков" в топливно-энергетической сфере страны.

"Главная задача нефтегазовой отрасли, всего отечественного ТЭКа - это обеспечение именно собственных нужд нашей страны, интересов своей экономики, всех российских потребителей - как предпринимателей, бизнеса, так и граждан", - указал глава государства на совещании по проекту "Мурманский СПГ".

Среди необходимых действий Путин перечислил "продолжение важнейшей программы газификации страны, поддержание баланса между рентабельностью добычи, переработки, розничной торговли и доступностью соответствующих продуктов и услуг для промышленности и населения, недопущение серьезных ценовых скачков". "Эти задачи нужно постоянно держать на контроле и решать в диалоге с деловым сообществом", - отметил Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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