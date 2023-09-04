4 сентября, 17:35

В ЮАР увеличили длительность веерных отключений электричества

Это связано с выходом из строя генерирующих мощностей на двух ТЭС

ПРЕТОРИЯ, 4 сентября. /ТАСС/. Длительность веерных отключений электричества увеличена в ЮАР до 10 часов в сутки в связи с выходом из строя генерирующих мощностей на двух ТЭС. Об этом объявил государственный холдинг Eskom, на который приходится 95% всей генерируемой в стране электроэнергии.

"В связи с необходимостью ремонта вышедших из строя минувшим вечером электроблоков на ТЭС "Криэль" и "Медупи", а также необходимостью экстренно остановить для ремонта электроблоки на ТЭС "Летабо" и "Матла" с 05:00 5 сентября увеличивается длительность отключения в стране электроэнергии, - говорится в коммюнике холдинга, опубликованного на его портале. - Нынешнее отключение продлится до дальнейшего уведомления".

В последние дни длительность веерных отключений в ЮАР составляла до пяти часов в сутки, сейчас она увеличена в два раза. Нынешний цикл веерных отключений в ЮАР начался весной 2022 года. Правительство и руководство Eskom пытаются стабилизировать ситуацию.

Ситуация в электроэнергетике ухудшается в ЮАР последние четыре года. Причина создавшегося положения - стареющее оборудование работающих на угле ТЭС и низкая культура обслуживания имеющихся мощностей. 

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