Экс-директора завода "Москвич" назначили заместителем руководителя департамента транспорта

С Дмитрием Прониным заключили служебный контракт на пять лет

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Экс-директор завода "Москвич" Дмитрий Пронин назначен на должность замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы с заключением служебного контракта на пять лет. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра и правительства Москвы.

"Принять Пронина Дмитрия Валентиновича на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы с заключением служебного контакта сроком на пять лет, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы", - говорится в документе.

Ранее решением совета директоров АО МАЗ "Москвич" Ханс Петер Мозер был назначен генеральным директором компании, а Дмитрий Пронин, ранее занимавший эту должность, стал председателем совета директоров АО МАЗ "Москвич".