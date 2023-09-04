Суд в Германии признал незаконным обыск офиса адвокатов Алишера Усманова

Как сообщил представитель предпринимателя, ранее другой коллегией того же суда было принято решение о незаконности ордеров на проведение обысков на объектах в ФРГ, которые бизнесмену не принадлежат

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Земельный суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным обыск офиса адвокатов Алишера Усманова в ФРГ, подтвердил ТАСС представитель предпринимателя.

"Нынешнее решение, которое касается вопиющего факта обысков у его юридических представителей в ФРГ (истинная цель которых вполне понятна - оказать давление, чтобы вынудить их отказаться от защиты), уже не первая победа адвокатов А. Усманова", - сообщил представитель. Он отметил, решение немецкого суда говорит о еще одном важном шаге в восстановлении законности и справедливости в отношении Усманова, "подтверждая беспочвенность обвинений в его адрес со стороны немецких правоохранительных органов и прокуратуры".

Он отметил, что ранее другой коллегией того же суда было принято решение о незаконности ордеров на проведение обысков на объектах в Германии, которые Усманову не принадлежат. "Мы рассчитываем на то, что позиция А. Усманова будет услышана и дальше: в частности, в Конституционном суде ФРГ, куда была направлена жалоба, которая ставит вопрос совместимости гарантий человеческого достоинства в рамках так называемой "конституционной идентичности" Германии с введенными против А. Усманова персональными санкциями ЕС", - добавил он.

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на решение суда сообщили, что Земельный суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным и отменил постановление, вынесенное в январе 2023 года участковым судом Франкфурта-на-Майне, на обыск мюнхенского адвокатского бюро, представляющего интересы Алишера Усманова в Германии.