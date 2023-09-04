В Финляндии не будут запрещать работу сервиса такси "Яндекса"

По оценке финского агентства транспорта и связи Traficom, передача пользовательских данных сервису Yango "не представляет реальной угрозы безопасности"

СТОКГОЛЬМ, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство Финляндии не будет ограничивать работу принадлежащего "Яндекс такси" сервиса Yango на территории страны. Об этом сообщил телерадиоканал Yle.

"Правительство не намерено ограничивать деятельность российской службы такси Yango в Финляндии", - приводит телеканал выдержку из письменного ответа финского министра транспорта и коммуникаций Лулу Ранне главе комитета по вопросам транспорта и коммуникаций парламента Финляндии Йоуни Оваска.

По оценке финского агентства транспорта и связи Traficom, передача пользовательских данных сервису Yango "не представляет реальной угрозы безопасности". Уполномоченный по защите персональных данных Финляндии Ану Талус 8 августа объявила о запрете на передачу данных пользователей службы такси Yango из Финляндии в Россию.