"Молдовагаз" обязали передать транспортную сеть в управление румынской компании

По данным министерства энергетики, "Вестмолдтрансгаз" подписала договор аренды газотранспортной сети с "Молдоватрансгазом" сроком на пять лет

КИШИНЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии обязала "Молдоватрансгаз", которое является дочерним предприятием российско-молдавской компании "Молдовагаз", передать под управление румынской компании "Вестмолдтрансгаз" свою газотранспортную сеть.

"Молдоватрансгаз" по запросу "Вестмолдтрансгаз" заключит контракт об управлении газопроводом для обеспечения взаимоподключения и совместимости сетей, которые находятся под управлением "Вестмолдтрансгаз" и "Молдоватрансгаз", - говорится в постановлении комиссии, которое было опубликовано пресс-службой правительства.

По данным министерства энергетики, "Вестмолдтрансгаз" подписала договор аренды газотранспортной сети с "Молдоватрансгазом" сроком на пять лет. Соглашение не предусматривает сети, которые находятся под управлением "Тираспольтрансгаза" (непризнанное Приднестровье). Как прокомментировали корреспонденту ТАСС ознакомившиеся с контрактом эксперты, румынская компания будет управлять газотранспортной сетью Молдавии и оплачивать "Молдоватрансгазу" арендную плату.

Акционерами "Вестмолдтрансгаза" выступают румынский "Трансгаз" (75%) и Европейский банк реконструкции и развития (25%). Ранее румынская компания построила и управляет трансграничным газопроводом Яссы - Унгены - Кишинев. "Молдовагаз" была создана в 1999 году. Крупнейшим акционером компании является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление "Газпрому".

Ранее власти Молдавии взяли перед ЕС обязательство внедрить положения Третьего энергопакета, что предусматривает разделение "Молдовагаз" на три независимые компании, которые займутся поставкой, транспортировкой и распределением газа. Так была создана "Молдоватрансгаз", 100% акций которой принадлежит "Молдовагазу".