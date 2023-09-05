Канцлер: у Австрии есть "план Б" на случай прекращения транзита газа из РФ через Украину

Карл Нехаммер отметил, что у страны уже есть стратегический резерв, в котором большая часть приходится на газ не из России

ВЕНА, 5 сентября. /ТАСС/. Австрия должна быть готова к прекращению транзита российского газа через Украину после 2024 года, идет работа над "планом Б". Об этом заявил канцлер республики Карл Нехаммер.

"Мы начали работать над ним еще в прошлом году, тогда обеспокоенность относительно прекращения поставок была сильнее", - заявил он в эфире телеканала ORF. Канцлер отметил, что страна уже создала стратегический резерв, в котором "значительная часть приходится на газ не из России".

По словам Нехаммера, необходимо готовиться к самым худшим вариантам развития событий в сфере поставок . "Нельзя гарантировать, что трубопровод не взорвут", - добавил политик. Он также напомнил, что между двумя странами по-прежнему существует контракт на поставки до 2040 года, отказаться от которого сейчас было бы слишком дорого.

В июне 2018 года было подписано соглашение о продлении действующего контракта между ООО "Газпром экспорт" и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года. Глава OMV Альфред Штерн ранее заявлял, что OMV продолжит закупать российский газ по контракту, так как он не подпадает под санкции ЕС.

Правительство Австрии неоднократно заявляло, что хочет сократить зависимость от российского газа. Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), в июле этого года 66% газового импорта Австрии пришлись на поставки из РФ. Эксперты отмечают, что реальная доля может быть еще больше, так как отследить происхождение всего импортируемого газа не всегда возможно.

Договор о транзите российского газа через Украину в страны ЕС истекает в конце 2024 года. В июле министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что он вряд ли будет продлен.