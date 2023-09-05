От "Укрэнерго" потребовали объяснить привлечение аварийной энергопомощи из-за рубежа

В августе импорт электроэнергии на Украину вырос на 57,7%

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, потребовала от национальной энергетической компании "Укрэнерго" объяснений причин привлечения аварийной помощи из соседних стран. Соответствующее требование опубликовано на сайте регулятора.

"Комиссия обеспокоена ситуацией, при которой "Укрэнерго" не принимала меры по поиску резервов регулирования частоты и мощности в объединенной энергосистеме Украины путем привлечения дополнительных источников внутренней генерации, в том числе тепловой, для покрытия дефицита, а неоднократно в течение июля-августа 2023 года прибегала к привлечению аварийной помощи из-за рубежа", - говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что производители тепловой генерации просят ускорить решение этого вопроса, поскольку это позволит в случае дефицита электроэнергии увеличить ее производство на ТЭЦ.

"Укрэнерго" имеет право использовать аварийную помощь от смежных энергосистем при возникновении "предаварийного, аварийного режима работы или режима системной аварии и исчерпания резервов регулирования частоты и мощности в энергосистеме Украины или системе передачи смежного оператора системы передачи".

Согласно данным сети операторов системы передачи континентальной Европы ENTSO-E, которую публикует украинское издание "Экономическая правда", импорт электроэнергии на Украину в августе вырос на 57,7% - до 115,596 тыс. МВт·ч по сравнению с 73,298 тыс. МВт·ч в июле. В частности, импорт из Словакии вырос до 85,95 тыс. МВт·ч (в июле 58,66 тыс. МВт·ч), из Молдавии - до 20,24 тыс. МВт·ч (13,86 тыс. МВт·ч), а из Польши - до 9,41 тыс. МВт·ч (0,8 тыс. МВт·ч).