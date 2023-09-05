4 сентября, 23:02

"Известия": за первое полугодие 2023 года в российские САР переехало 87 компаний

Артем Геодакян/ ТАСС
© Артем Геодакян/ ТАСС

За аналогичный период 2022 года на этих территориях зарегистрировались 34 компании, пишет газета

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Порядка 87 компаний зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на островах Русский и Октябрьский по итогам первого полугодия 2023 года. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

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В пресс-службе министерства сообщили изданию, что по итогам первого полугодия 2023 года на острова Октябрьский и Русский переехало 87 компаний. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, когда на этих территориях зарегистрировались 34 компании, а всего за предыдущий год было зарегистрировано 83 компании.

Как пишут "Известия", на текущий момент в САРах зарегистрировано порядка 268 организаций. В пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики изданию отметили, что 62 компании, зарегистрированные на острове Русский, международные. Кроме того, за 2023 год перерегистрацию компании из зарубежной страны в РФ завершили 45 организаций, 80% которых переехали из Республики Кипр, а 13% - с Британских Виргинских островов.

В пресс-службе Корпорации развития Калининградской области заявили газете, что в САР на острове Октябрьский с 2019 года по 2023-й было зарегистрировано 204 организации, а с начала 2023 года туда переехало порядка 72 компаний, среди которых есть "Сбермаркет".

САР - это территории, на которых действует правовой режим специального административного района. Режим САР функционирует не только на острове Русский, но и на остове Октябрьский (Калининградская область) с августа 2018 года. Цель таких районов - создать условия для привлечения зарубежного бизнеса и инвестиций, в том числе с российскими "корнями", из иностранных юрисдикций. 

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Россия
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