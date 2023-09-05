В России могут улучшить качество связи вдоль дорог к главным курортам

Установить вышки сотовой связи предлагается за счет госбюджета, сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Вышки сотовой связи могут установить вдоль дорог к ключевым туристическим локациям для обеспечения качественной связи по пути следования и в местах остановок туристов, на эти цели могут быть направлены средства госбюджета. Такой вопрос обсуждался на стратегической сессии по туризму в Координационном центре правительства России, сообщил ТАСС президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"В основном сотовые операторы ориентируются на туристический трафик или увеличение числа абонентов, и вслед за этим потенциальным ростом абонентов они приходят и размещают там вышки. Речь идет о том, чтобы в локациях, где сами сотовые операторы пока не видят для себя интереса, но при этом это стратегически важно, чтобы на эти участки государство выделило финансирование и реализовало эту задачу за счет бюджетных средств, а не за счет сотовых операторов", - сказал Уманский.

В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко отметили, что при планировании строительства базовых станций в регионах будут учитываться в том числе места притяжения туристов и перспективные инфраструктурные проекты в этой сфере, однако пока речи о выделении дополнительных средств на эту меру не идет. Проработкой этого вопроса занимается Минцифры совместно с Минэкономразвития.

Глава РСТ подчеркнул, что при развитии автомобильного туризма в первую очередь встает вопрос развития дорог и соответствующей инфраструктуры. Но для комфорта туристов важно также обеспечить качественную связь. "Если вы, например, отправитесь на автомобиле на юг по М4 "Дон", то вы столкнетесь с тем, что у вас на протяжении всего пути интернет-связь, а подчас и просто сотовая связь будет отсутствовать или будет крайне невысокого качества", - объяснил он.

По словам Уманского, на стратегической сессии также обсуждалось создание многофункциональных комплексов вдоль ведущих магистралей примерно через каждые 50 км, где автотуристы смогут сделать остановку, в том числе остаться на ночлег.