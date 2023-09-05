На Камчатке заявили, что объем торговли с Белоруссией непрерывно растет с 2018 года

В частности, в регион импортируют мясо, молочную продукцию, мед , мебель, постельные принадлежности

ТАСС, 5 сентября. Объем торговли между Камчатским краем и Белоруссией непрерывно растет с 2018 года. Республика остается главным внешнеторговым партнером Камчатского края среди стран СНГ, сообщили ТАСС в правительстве Камчатки.

"За период с 2018 по 2021 год объем внешнеторгового оборота Камчатского края с Республикой Беларусь характеризуется постоянным ростом. С $254 тыс. в 2018 году он вырос до $1857 тыс. в 2021 году. Ввиду санкционной политики в отношении Российской Федерации статистические данные об объемах экспортно-импортных операций за 2022 и 2023 год не могут озвучиваться, но в целом положительная динамика сохраняется", - сообщили правительстве.

Там отметили, что среди стран СНГ Белоруссия является лидером во внешнеторговом обороте Камчатского края. Камчатка поставляет туда в том числе рыбу и ракообразных. В то же время в регион импортируются мясо и мясные субпродукты, молочная продукция, мед , мебель, постельные принадлежности, древесина и изделия из нее, стекло, одежда. Кроме того, в Камчатский край поставляется белорусская сельскохозяйственная, дорожно-строительная техника и спецтехника для предприятий, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, горнорудной промышленности.

Международное сотрудничество регионов Дальнего Востока и, в частности, развитие контактов с Белоруссией, является одной из тем обсуждения сессий Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.