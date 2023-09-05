Томский ЛПК смог сохранить число работников, несмотря на массовую приостановку производств

По словам начальника областного департамента лесного хозяйства Артема Конева, количество сотрудников комплекса будет увеличиваться

ТОМСК, 5 сентября. /ТАСС/. Предприятия лесопромышленного комплекса (ЛПК) Томской области избежали массовых сокращений и увольнений, несмотря на приостановку производства из-за логистических проблем. Об этом сообщил ТАСС начальник областного департамента лесного хозяйства Артем Конев.

"В лесопромышленном комплексе Томской области не зафиксированы массовые сокращения и увольнения. С учетом всех сложностей лесопромышленный комплекс смог сохранить штатную численность и, кроме того, с учетом вводимых в эксплуатацию производственных мощностей численность работников в отрасли по прогнозам будет только увеличиваться", - сообщил Конев.

Ранее томские экспортеры продукции лесопромышленного комплекса столкнулись с логистическими сложностями из-за необходимости переориентации с западных на восточные рынки. Несколько ближайших пунктов пропуска были закрыты, из-за чего томским производителям нужно было экспортировать продукцию через всю страну, что существенно влияло на стоимость продукции. Из-за этого томские склады с продукцией были переполнены, а предприятия остановили большую часть производства.

В июне правительство России разрешило возобновить поставки томской лесопромышленной продукции через пункты пропуска, расположенные на территориях Алтайского края и Омской области. По словам Конева, благодаря этому в ЛПК Томской области возобновились заключенные ранее контракты на поставку продукции, постепенно увеличиваются производственные показатели.

ЛПК - важная часть экономики региона. В отрасли работают более 20 тыс. человек. Экспорт томской лесной продукции составляет примерно $255 млн. По прогнозам, по итогам 2023 года объемы отгрузки товаров с переполненных складов предприятий снизятся на 25%.