Агентство прогнозирует рост экономики страны на уровне 4% в ближайшие три года

АСТАНА, 5 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", прогноз "стабильный". Об этом сообщила пресс-служба министерства национальной экономики республики.

"Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы экономики страны. При этом чистый государственный долг находится на низком уровне, а состояние ликвидных внешних активов страны обеспечивает защиту от внешних шоков", - говорится в сообщении.

В отчете подчеркивается, что фискальный и внешний балансы Казахстана достаточны для управления рисками. По мнению экспертов агентства, дефицит консолидированного бюджета республики сократится в среднем до 1,6% от ВВП в период 2023-2026 годы. При этом росту государственных доходов будут способствовать усилия по реформированию налоговой политики и администрирования.

"Также аналитики отмечают проводимую правительством макроэкономическую политику, которая нацелена на диверсификацию экономики через инвестиционные программы, сокращение государственного участия, развитие конкуренции, совершенствование налоговой политики", - рассказали в министерстве.

По его данным, в целом Standard & Poor's прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 4% в 2023-2026 годах В ведомстве также заверили, что правительство Казахстана продолжит активную работу по сохранению суверенного рейтинга на уровне инвестиционной надежности.