Приложения для поиска недвижимости на Android оказались менее безопасными, чем на iOS

В Роскачестве это обосновали тем, что операционная система Android имеет открытый исходный код

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Приложения для поиска и покупки недвижимости для операционной системы Android оказались менее безопаснее, чем те же на iOS. Вызвано это тем, что Android - на открытом исходном коде и более уязвима для атак, сообщили ТАСС в Роскачестве по итогам проведенного исследования.

Ведомство сравнивало такие приложения, как "Яндекс недвижимость", "Авито", "Домклик", "M2.ru", "Циан" и "Этажи".

"По результатам исследования приложения для iOS ожидаемо оказались более безопасными, нежели приложения для Android. Частично это обусловлено тем, что OC Android имеет открытый исходный код и более уязвима для атак", - предупредили в Роскачестве.

Тем не менее все приложения объединяет то, что компании могут обрабатывать слишком большой объем персональных данных, и это чревато рисками утечек вне зависимости от того, насколько приложения защищены.

"Человеческий фактор никто не отменял: как показывает практика, это самая распространенная причина утечки персональных данных", - подчеркнули в Роскачестве.

На iOS наилучшие результаты по безопасности получили приложения "Домклик", "M2.ru", "Циан" и "Этажи", на Android - "Этажи", "M2.ru", "Домклик" и "Циан".