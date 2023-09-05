Опрос показал, что в 2023 году компании больше всего конкурируют за IT-специалистов

Согласно исследованию системы автоматизации рекрутмента "Хантфлоу", 91% опрошенных рекрутеров отметили, что высокая конкуренция за кандидата на рынке увеличивает срок закрытия вакансии

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Самая высокая конкуренция работодателей за кандидатов в 2023 году наблюдается в IT-секторе, также компании активно конкурируют за специалистов в сфере продаж, производственном секторе и сфере маркетинга и PR. Об этом свидетельствуют результаты исследования системы автоматизации рекрутмента "Хантфлоу", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Опрос провели в августе, в нем приняли участие более 1 тыс. рекрутеров российских компаний.

"74% участников опроса считают, что самая высокая конкуренция работодателей за кандидатов в 2023 году - в IT-секторе. 35% отмечают высокую конкуренцию за кадры в сфере продаж, 17% - в производственном секторе, 16% - в сфере маркетинга и PR, 9% - в сфере строительства и недвижимости", - говорится в итогах исследования.

Согласно результатам опроса, 91% респондент уточнил, что высокая конкуренция за кандидата на рынке увеличивает срок закрытия вакансии.

"Высокая конкуренция за кандидатов - не единственная сложность, из-за которой затягивается наем. Например, 16% опрошенных рекрутеров отмечают, что подбор затягивается из-за недостаточного понимания профиля кандидата. Чтобы решить эту проблему, рекрутер и нанимающий менеджер в компании должны принять единую форму заявки на подбор на старте работы над вакансией", - цитируют в итогах исследования руководителя команды подбора в "Хантфлоу" Юлию Тарасову.

Срок закрытия вакансий

Аналитики выявили средний срок закрытия вакансий в этом году. Так, в сельскохозяйственной отрасли, а также в производстве он составляет 108 дней (3,6 месяца), в сфере медицины и фармацевтики - 74 дня (2,5 месяца), в сфере телекоммуникаций - 83 дня (2,8 месяца), в IT - 78 дней (2,6 месяца), в сфере финансов и страхования - 77 дней (2,6 месяца), в сфере маркетинга и PR - 79 дней (2,6 месяца), в сфере электронной коммерции - 67 дней (2,2 месяца), в ретейле - 70 дней (2,3 месяца), в строительстве и недвижимости - 63 дня (2,1 месяца), в сфере продаж - 60 дней (2 месяца).

В сравнении с 2022 годом средний срок закрытия вакансий увеличился в два-четыре раза, отмечают рекрутеры. Иногда процесс найма затягивается, средний срок закрытия некоторых вакансий может доходить до четырех-шести месяцев и более. Например, до 120-180 дней (четыре-шесть месяцев) в некоторых компаниях ищут топ-менеджмент на позиции руководителя отдела продаж (отсматривают до 100 кандидатов), финансового директора (70 кандидатов), главного бухгалтера (150 кандидатов), директора по маркетингу (100 кандидатов).

Больше половины участников опроса (51%) считают, что процесс найма сотрудников затягивается, потому что на рынке мало кандидатов с большим опытом - в частности, руководителей и ведущих специалистов подразделений.

"Помимо высокой конкуренции, на срок найма влияет скорость реакции работодателей. 13% рекрутеров говорят, что многие вакансии в их компаниях закрываются дольше других из-за задержек на стороне нанимающих менеджеров или рекрутеров. Сегодня в гонке за сотрудника выигрывают работодатели, которые не только предлагают лучшие условия, но и действуют быстро: без задержек проводят кандидата по воронке найма и не затягивают принятие решений на разных этапах", - привели в результатах опроса слова HR-директора "Хантфлоу" Анны Коломиец.