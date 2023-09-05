5 сентября, 03:09,
обновлено 5 сентября, 03:22

Источник заявил, что переработка 1 млн тонн зерна из РФ не станет нагрузкой для Турции

По его данным, мощности страны позволяют перерабатывать до 30 млн тонн зерновых в год

СТАМБУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Турция располагает достаточными мощностями для переработки в муку 1 млн тонн зерновых из России и ее дальнейшего вывоза в Африку. Об этом ТАСС сообщил источник в местном зерновом союзе, комментируя договоренности между президентами Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным 4 сентября в Сочи в вопросе переработки и отправки российского зерна в бедные африканские страны.

Читайте также
Провал контрнаступления ВСУ и поставка муки для бедных стран. Заявления Путина и Эрдогана

В реализации проекта ожидается участие Катара. При этом в Москве, как отметил Путин, не рассматривают его в качестве альтернативы зерновой сделке, реализация которой была прекращена 17 июля. Эрдоган со своей стороны сообщил, что в Анкаре "готовы сделать все, что от нее потребуется".

"Мощности Турции по переработке зерна составляют от 27 до 30 млн тонн в год. Они позволяют переработать еще млн тонн зерновых в муку, это чисто технический вопрос и реализован он может быть в ближайшее время", - сказал собеседник.

Главное, по его мнению, чтобы Турция в таком случае не подпала под санкции Запада, которые введены в отношении России. В этой связи он не исключил, что выбор Катара сторонами сделан именно по этим соображениям, так как он будет отвечать за финансовую часть проекта.

31 августа в Москве состоялись переговоры глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана, которые обсудили зерновую сделку и параметры претворения в жизнь инициативы организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. 4 сентября этот вопрос в Сочи обсудили президенты Турции и России. Поставлять российскую сельхозпродукцию планируется в шесть стран Африки. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация