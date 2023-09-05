Источник: взаиморасчеты Турции и РФ в нацвалютах перспективны в рамках газового хаба

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что главы финансовых регуляторов двух стран Хафизе Гайе Эркан и Эльвира Набиуллина обсудят расчеты в российских рублях и турецких лирах в рамках двусторонней торговли

СТАМБУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Переход Турции и России к взаиморасчетам в национальных валютах является перспективным в свете реализации проекта создания на турецкой территории газового хаба. Такое мнение ТАСС высказал источник в финансовых кругах республики, комментируя заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о переговорах глав центробанков по вопросу расчетов в российских рублях и турецких лирах в рамках двусторонней торговли.

Выступая 4 сентября в Сочи на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным, Эрдоган сообщил, что главы финансовых регуляторов двух стран Хафизе Гайе Эркан и Эльвира Набиуллина проведут переговоры для обсуждения расчетов в российских рублях и турецких лирах в рамках двусторонней торговли. Путин в свою очередь обратил внимание на важность этого вопроса для торгово-экономических отношений Турции и России.

"Переход к взаиморасчету в нацвалютах является перспективным направлением торгово-экономических связей, учитывая международную конъюнктуру и планы нового турецкого правительства по укреплению национальной валюты - турецкой лиры. Важен он и с учетом перспектив реализации проекта по создании в Турции газового хаба - электронной площадки по продаже природного газа в Европу, который был инициирован Россией", - отметил собеседник.

В октябре прошлого года вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Турция перевели часть расчетов за поставки российского газа в рубли. Возглавлявший в то время Минэнерго Турции Фатих Донмез отмечал, что речь идет об оплате 25% поставок российского газа в республику в рублях. В ноябре 2023 года сообщалось, что Турция и Россия достигли консенсуса по вопросу взаиморасчетов в национальных валютах, в том числе в энергетической сфере.

В октябре 2022 года Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток". Власти Турции заявляют, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта хаба, но необходимо внести поправки в законодательство. Первые законодательные решения были приняты в начале апреля и касались деятельности турецкой нефтегазовой компании Botas и других поставщиков.

