В Хабаровском крае рассказали, в какие отрасли вкладывают больше всего средств

По словам зампреда правительства региона - министра экономического развития Виктора Калашникова, это проекты в сферах логистики, добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств

ХАБАРОВСК, 5 сентября. /ТАСС/. Бизнес в Хабаровском крае наибольшее количество средств вкладывает в проекты в сферах логистики, добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства региона - министр экономического развития Виктор Калашников.

"В различных стадиях реализации в крае находятся более 130 инвестиционных проектов общим объемом инвестиций более 6 трлн рублей и созданием более 30 тыс. рабочих мест. Наибольший объем инвестиций приходится на такие отрасли, как транспортировка и логистика, обрабатывающие производства, а также добыча полезных ископаемых", - сказал Калашников.

В числе масштабных - проект модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей с развитием пропускных и провозных способностей (Восточный полигон), строительство Тихоокеанской железной дороги от Эльгинского месторождения угля в Якутии до Тугурского залива Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края со строительством портового терминала, возведение горно-обогатительного комбината на месторождении Малмыжское, комплекса для перевалки угля в морском порту Ванино, создание кластера металлургической переработки золотосодержащих концентратов. Калашников отметил также проекты мультимодального транспортно-логистического центра "Хабаровский" и дальневосточного автобусного кластера по производству автобусов, электробусов и водоробусов.

Зампред уточнил, что в прошлом году в регионе запустили 26 инвестпроектов на 133 млрд рублей.

"Инвестиционный портфель Хабаровского края растет как за счет реализации масштабных инвестиционных проектов, так и за счет привлечения инвесторов с относительно небольшими проектами.

Сегодня в крае сформирована цельная многофункциональная система по привлечению инвесторов, включающая в себя как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки", - отметил Калашников. Это особые режимы ведения предпринимательской деятельности, в частности, территория опережающего развития, свободный порт Владивосток, инфраструктурные бюджетные кредиты и прочее.

По словам собеседника агентства, повышение инвестиционной привлекательности региона отмечают и инвесторы, и предприниматели, которые дают оценку деятельности правительства края в рамках национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. По итогам прошлого года Хабаровский край переместился на две позиции выше. Среди субъектов Дальневосточного федерального округа Хабаровский край поднялся с восьмого на четвертое место.

Вопросы улучшения инвестиционного климата в дальневосточных регионах, поддержки бизнеса в реализации их проектов будут обсуждаться в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) на сессиях, объединенных темой "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?".

О форуме

VIII ВЭФ пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.