5 сентября, 04:03,
обновлено 5 сентября, 04:29
Колебания курса рубля

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 97 рублей впервые с 16 августа

Артем Геодакян/ ТАСС
© Артем Геодакян/ ТАСС

По данным на 07:00 мск, доллар рос до 97,065 рубля

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Курс доллара на Мосбирже на открытии превысил 97 рублей впервые с 16 августа, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 07:00 мск, доллар рос на 0,2%, до 97,065 рубля.

К 07:15 мск доллар немного ускорил рост до 97,27 рубля (плюс 0,41%). В то же время евро растет на 0,31%, поднимаясь до 105 рублей, юань - на 0,24%, до 13,332 рубля.

На открытии курс евро вырос на 23 копейки и составил 104,92 рубля. В свою очередь курс юаня вырос на 1 копейку и составил 13,31 рубля.

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Теги:
РоссияКолебания курса рубля
© Информационное агентство ТАСС
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