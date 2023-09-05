5 сентября, 04:23

Киргизия на полгода запретила экспорт некоторых видов зерновых и кормов для животных

По каким причинам было принято такое решение, не уточняется

БИШКЕК, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Киргизии ввели временный запрет на экспорт некоторых видов зерновых культур и кормов для животных. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства республики.

"Установлен временный запрет сроком на шесть месяцев на вывоз (экспорт) из Кыргызской Республики отдельных видов сельскохозяйственных товаров", - говорится в сообщении.

В частности, ограничение распространяется на сено, солому, комбикорм, отруби и зерновые корма, а также на ячмень, рис и овес.

"Исключение составляют реэкспорт, транзит, а также гуманитарная помощь, оказываемая кабинетом министров Кыргызской Республики", - отмечает ведомство.

Причины введения временного запрета министерством не указываются. 

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