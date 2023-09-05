В Китае выделят более $27 млн на экстренные меры для борьбы со стихийными бедствиями

Деньги планируют использовать при проведении спасательных операций и эвакуации населения

ПЕКИН, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство КНР дополнительно выделит из госбюджета 200 млн юаней (более $27 млн) на противодействие стихийным бедствиям и ликвидацию их последствий. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, эти средства будут предоставлены южному региону - провинциям Гуандун и Хайнань, Гуанси-Чжуанскому автономному району, а также административным единицам в восточной части страны - провинциям Фуцзянь и Чжэцзян.

Выделенные деньги, как отмечается, главным образом планируется использовать при проведении спасательных операций и эвакуации населения. Кроме того, они пойдут на финансирование работ по восстановлению объектов инфраструктуры и жилых зданий.

Согласно распоряжению Министерства финансов КНР, за распределением указанных ассигнований будет осуществляться жесткий контроль. Власти намерены обеспечить максимально эффективное использование этих средств.

В августе в большинстве регионов страны прошли проливные дожди. Они привели к наводнениям и бедствиям геологического характера. Десятки человек погибли, сотни тысяч жителей были вынуждены эвакуироваться. Прямой экономический ущерб оценивают в миллиарды долларов.

На материковом Китае 5 сентября начался тропический шторм "Хайкуй" - 11-й по счету в этом году. Ожидается, что в отдельных районах на востоке и в южной части КНР выпадет до 100-220 мм осадков.