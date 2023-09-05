Эксперт считает, что Россия станет крупнейшим в мире торговым партнером Турции

По мнению директора турецкого Института внешней политики Хюсейна Багджи, одним из факторов динамичного развития торгово-экономических отношений между двумя странами являются личные отношения президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина

СТАМБУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Россия в ближайшие годы станет крупнейшим торговым партнером Турции, заявления президентов двух стран о намерении довести товарооборот до $100 млрд подтверждают эту тенденцию. Такое мнение ТАСС высказал директор Института внешней политики Турции Хюсейн Багджи, комментируя прошедшие 4 сентября в Сочи переговоры президентов двух стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

"Из заявлений, озвученных в Сочи касательно перспектив роста товарооборота, можно сделать вывод о том, что Россия в течение 5-10 лет станет крупнейшим торговым партнером Турции", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, одним из факторов динамичного развития торгово-экономических отношений между двумя странами являются личные отношения Эрдогана и Путина. "Особые отношения между президентами играют важную роль в развитии сотрудничества между Турцией и Россией", - отметил эксперт, добавив, что в нынешней международной конъюнктуре это особенно актуально, учитывая санкции, введенные Западом в отношении РФ. "Для нас большой шанс, что мы не участвуем в санкциях, введенных против России, это способствует росту авторитета Турции на международной арене, учитывая проводимую ею [сбалансированную] политику в том числе в украинском вопросе. Кроме того, Турция, тесно контактирующая с Россией, может доводить до Запада позицию Москвы по той же зерновой сделке", - сказал Багджи.

Выступая на пресс-конференции в Сочи, Эрдоган выразил надежду, что ежегодный товарооборот с Россией в ближайшее время вырастет с $62 млрд до $100 млрд. Президент РФ в свою очередь сказал, что товарооборот между двумя странами в прошлом году увеличился на 86%, в этом году позитивный тренд сохраняется.