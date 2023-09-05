5 сентября, 05:09

Источник сообщил, что переговоры по газовому хабу в Турции могут пройти в ближайшее время

По словам источника, дорожной картой проекта, в частности, предусмотрены согласование правовых и административных вопросов функционирования электронной площадки

СТАМБУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Переговоры по учреждению совместной рабочей группы, которая займется реализацией дорожной карты проекта создания на территории Турции газового хаба, могут пройти в ближайшее время. Об этом сообщил ТАСС местный дипломатический источник.

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"Переговоры могут состояться в ближайшее время. Дорожной картой проекта предусмотрены согласование правовых и административных вопросов функционирования электронной площадки, механизмов организации торговли, возможного участия в ней представителей третьих стран, другие технические моменты", - сказал источник.

Выступая 4 сентября в Сочи по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, российский лидер Владимир Путин сообщил, что "Газпром" передал турецкой госкомпании Botas проект дорожной карты по реализации проекта создания газового хаба. Он отметил, что на повестке дня учреждение совместной рабочей группы.

В октябре 2022 года Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток". Власти Турции заявляют, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта хаба, но необходимо внести поправки в законодательство. Первые законодательные решения были приняты в начале апреля и касались деятельности турецкой нефтегазовой компании Botas и некоторых других поставщиков. 

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